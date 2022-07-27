Севастополь, , 14:28 — REGNUM Реконструкция путепровода в Инкермане будет завершена до конца 2022 года, в соответствии с графиком. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе правительства Севастополя.

Реконструкция путепровода в Инкермане Пресс-служба администрации Севастополя

«Мы ожидаем, что в конце сентября — начале октября подрядчик нам полностью сдаст транспортную развязку со всеми примыканиями к ней. Станет немного легче», — прокомментировал директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено, осмотревший объект.

Он пояснил, что протяжённость путепровода составляет 76,5 м, ширина — 11,5 м. Будет предусмотрено две полосы для движения транспортных средств и две пешеходные сети по 1,5 метра. В настоящее время на объекте ведутся работы по обустройству буронабивных свай: из 36 штук, предусмотренных проектом, выполнено 20. Также переложены электрические коммуникации, ведётся замена водопроводных сетей.

Ранее в соцсетях и ряде СМИ появились сообщения о переносе сроков сдачи путепровода на 2023 год. В связи с реконструкцией путепровод закрыт, объезд осуществляется по улице Яблочковой.