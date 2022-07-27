Аддис-Абеба, 27 июля 2022, 14:26 — REGNUM Западные страны будут наказывать всех, кто не захочет подчиняться навязанным им правилам. Об этом 27 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
По его словам, сейчас такой период истории, когда приходится выбирать — присоединиться к Западу, который заявляет, что все должны подчиняться их правилам.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что большинство стран в мире «не захотят возвращаться в колониальные времена, а будут отстаивать свою независимость».
Как сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Эфиопию 26 июля в рамках своего турне по странам Африки. До этого он был Египте, Республике Конго и Уганде.
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