Аддис-Абеба, , 14:26 — REGNUM Западные страны будут наказывать всех, кто не захочет подчиняться навязанным им правилам. Об этом 27 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Сергей Лавров Mid.ru

По его словам, сейчас такой период истории, когда приходится выбирать — присоединиться к Западу, который заявляет, что все должны подчиняться их правилам.

«Однако они строятся по такому принципу: если нам что-то нужно, вы должны этому подчиняться. А если не подчинитесь, будете наказаны», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что большинство стран в мире «не захотят возвращаться в колониальные времена, а будут отстаивать свою независимость».

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров прибыл в Эфиопию 26 июля в рамках своего турне по странам Африки. До этого он был Египте, Республике Конго и Уганде.

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