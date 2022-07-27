София, , 14:25 — REGNUM С начала текущего года в Болгарии стоимость основных продуктов питания, составляющих так называемую потребительскую корзину, подорожала в среднем на 24 процента. Об этом сообщает софийская газета «Факты» со ссылкой на заявление главы Государственной комиссии по товарным рынкам и биржам Болгарии Владимира Иванова.

Корзина

По некоторым данным, в настоящее время в стране наблюдается рост цен на зелень, картофель и сыр, являющихся традиционными на болгарском столе. Кроме того, выросла стоимость рыбы и морепродуктов. В то же время, по словам Иванова, государству удается сдерживать цены на мясо и молоко.

Напомним, согласно данным социологов, каждый четвертый житель Болгарии из-за нехватки средств вынужден отказывать себе в регулярном полноценном питании.