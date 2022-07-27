Емва, , 14:23 — REGNUM Жёсткую посадку в Республике Коми совершил легкомоторный самолёт. Об этом 27 июля сообщает региональное управление МЧС России.

Легкомоторный самолёт Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отмечается, что инцидент произошёл около города Емва Княжпогостского района. На борту находился один человек, он получил ссадины головы и ушибы.

По предварительной информации, причиной ЧП стала возникшая на борту техническая неисправность. Принадлежащий ДОСААФ самолёт выполнял пробный полёт после технического обслуживания.

Также сообщается, что пострадавший от госпитализации отказался. На месте происшествия пожарные создали пенную подушку под самолётом для предотвращения возгорания.