Кабул, , 14:23 — REGNUM Томас Николсон, специальный представитель Европейского союза по делам Афганистана, ответил на твит члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сказал, что в настоящее время в Афганистане нет официального правительства. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Николсон опроверг утверждения Мохаммада Джалала, члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который сказал, что участники ташкентской встречи называли «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительством в своих выступлениях.

В своём твите Николсон подчеркнул, что в настоящее время в Афганистане нет официального правительства, и на встрече в Ташкенте он имел в виду не правительство и официальных лиц, а движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Специальный представитель ЕС по Афганистану посоветовал этому пользователю Твиттера научиться уметь слушать.