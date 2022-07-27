Анадырь, 27 июля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. В рамках федерального проекта «Чистая Арктика» территорию на сопке Михаила в Анадыре очистили от мусора. На субботник 22 июля вышли чиновники. Всего активисты собрали 3,5 тонны мусора — в основном металл, который отправят на переработку во Владивосток. Уже на этой неделе, 30 и 31 июля, масштабную уборку организуют в Певеке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Дарья Драй ИА REGNUM Арт-субботник в Михайловском саду

Во время субботника привели в порядок будущую зону отдыха для жителей, где будут располагаться гостиничные домики.

По итогам весны Чукотка заняла первое место в рейтинге «Зеленого патруля» среди регионов Дальнего Востока по количеству собранного мусора. А также 7-е место среди остальных субъектов РФ. В прошлом году жители Чукотки собрали более 500 тонн металлолома.

«Чистая Арктика» — это масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтеры из 14 регионов России и Казахстана прибыли на Ямал для участия в экологических проектах Зеленой Арктики, которая начнётся 14 августа.

Читайте также: На Ямал прибыли волонтеры «Зеленой Арктики»