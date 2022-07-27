Донецк, 27 июля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля 2022 года в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 265 мирных жителей, включая 16 детей. Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Алексей Колчин ИА REGNUM Свеча

«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции — ред.) с 17.02.22 по состоянию на 10:30 27.07.22 за 161 день эскалации погибли 265 мирных жителей, в том числе 16 детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 1238 мирных жителей, включая 95 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны вооружённых украинских формирований в Донецке был перебит газопровод и получила повреждения ЛЭП.