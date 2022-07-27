Калининград, 27 июля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Калининградскую область прибыл первый состав со строительным материалом после возобновления транзита. Об этом порталу «Калининград. Ru» рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Это первый состав, который пришёл к нам после смягчения или изменения этого решения ЕС по санкциям на калининградский транзит. Конечно, это большой успех», — сообщил губернатор области Антон Алиханов в надежде, что возобновление железнодорожного транзита снимет напряжённость на строительных рынках.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Калининградскую область должны доставить 70 тыс. тонн цемента, а это ещё 1000 вагонов.