Нижний Новгород, , 14:21 — REGNUM Начало внедрения новой маршрутной сети нижегородской агломерации запланировано на осень 2022 года. Об этом сообщил официальный представитель аккаунта «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» в социальной сети, отвечая на вопрос о транспортных проблемах города. При этом месяц начала новой схемы не уточняется.

Транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Проект маршрутной сети на данный момент еще дорабатывается. Как сообщили представители «Стройпроекта», несмотря на сокращение количества маршрутов, благодаря изменениям сама система общественного транспорта станет более разветвленной и охватит новые жилые кварталы», — заверил представитель сети.

В очередной раз было отмечено, что главная цель новой сети — повышение степени удобства и безопасности для пассажиров. Со всеми перевозчиками планируется заключить контракты, их деятельность будет жестко контролироваться в рамках взятых контрактных обязательств — соблюдение расписания, скоростного режима, требований к подвижному составу. В случае невыполнения регламента перевозчикам будут грозить крупные штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов говорил, что новую маршрутную сеть начнут внедрять в августе, объяснив, что это «безболезненный месяц». В это время многие нижегородцы находятся в отпусках, и будет время для того, чтобы привыкнуть к новой схеме.

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