Нижний Новгород, 27 июля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Начало внедрения новой маршрутной сети нижегородской агломерации запланировано на осень 2022 года. Об этом сообщил официальный представитель аккаунта «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» в социальной сети, отвечая на вопрос о транспортных проблемах города. При этом месяц начала новой схемы не уточняется.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Транспорт

«Проект маршрутной сети на данный момент еще дорабатывается. Как сообщили представители «Стройпроекта», несмотря на сокращение количества маршрутов, благодаря изменениям сама система общественного транспорта станет более разветвленной и охватит новые жилые кварталы», — заверил представитель сети.

В очередной раз было отмечено, что главная цель новой сети — повышение степени удобства и безопасности для пассажиров. Со всеми перевозчиками планируется заключить контракты, их деятельность будет жестко контролироваться в рамках взятых контрактных обязательств — соблюдение расписания, скоростного режима, требований к подвижному составу. В случае невыполнения регламента перевозчикам будут грозить крупные штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов говорил, что новую маршрутную сеть начнут внедрять в августе, объяснив, что это «безболезненный месяц». В это время многие нижегородцы находятся в отпусках, и будет время для того, чтобы привыкнуть к новой схеме.

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