Ярославль, 27 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Ярославле вновь состоится форум «ПроеКТОриЯ». Об этом в личном телеграм-канале рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

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«В сентябре вновь примем «Проекторию» в Ярославле. Распоряжение о проведении всероссийского форума в нашем регионе подписал президент. Ждём в гости около 400 талантливых школьников и педагогов со всей страны», — написал Евраев.

Глава области рассказал ещё об одном событии — полуфинале конкурса «Большая перемена», который также пройдёт в Ярославле при поддержке платформы «Россия — страна возможностей». В нём примут участие около тысячи школьников.