Москва, , 14:19 — REGNUM На сегодняшний день необходимость в возвращении коронавирусных ограничений по всей России отсутствует. Об этом журналистам заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Масочный режим в метро Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«В целом же, необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются», — сказала Пшеничная.

Она напомнила о необходимости пользоваться медицинской маской при первых симптомах COVID-19.