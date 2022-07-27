Москва, 27 июля 2022, 14:19 — REGNUM С мнением Кавакла о том, что коллапса в российской экономики из-за санкций не будет, можно согласиться, так как большая часть санкций имела политическую направленность, и была нацелена на быстрое формирование негативного отношения населения России к правительству и элите, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
Как сообщало ИА REGNUM, России не грозит крах экономики, несмотря на введенные Западом санкции, заявил доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла.
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