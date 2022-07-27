Москва, , 14:19 — REGNUM С мнением Кавакла о том, что коллапса в российской экономики из-за санкций не будет, можно согласиться, так как большая часть санкций имела политическую направленность, и была нацелена на быстрое формирование негативного отношения населения России к правительству и элите, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Экономическая сторона санкционного давления, в свою очередь, не рассматривалась как долгосрочный инструмент воздействия на сдерживание экономического роста.

Санкции привели лишь к снижению товарооборота других стран с Россией и переориентации российского экспорта на восточные страны.

В связи с этим очевидно, что данная форма влияния не приведёт к коллапсу российской экономики, а с большей вероятностью ускорит начинающуюся рецессию в западных странах», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, России не грозит крах экономики, несмотря на введенные Западом санкции, заявил доцент Университета Боккони в Италии Керим Джан Кавакла.

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