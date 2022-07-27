Самара, , 14:21 — REGNUM Мультидисциплинарная команда, в которую вошли представители социальной защиты и труда, здравоохранения и образования, создана в Самарской области в рамках реализации проекта «Социальный координатор». Об этом 27 июля сообщает пресс-служба министерства социально-демографической и семейной политики региона.

Социальный работник Mos.ru

Сообщается, что 27 июля в регион прибыл генеральный директор АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» Антон Яремчук, в настоящее время в областном правительстве проходит совещание, которые посвящено поддержке проекта «Социальный координатор».

Отмечается, что 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме было заключено трехстороннее соглашение между правительством региона, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» о сотрудничестве по проекту «Социальный координатор».

«Надеюсь, что благодаря этому проекту межведомственные границы станут прозрачными для конкретного человека, проживающего на территории Самарской области. Мы с удовольствием берем те наработки, которые есть в АСИ. Это залог опережающего развития нашего региона», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Сообщается, что Самарская область первая в России реализует проект «Социальный координатор», в рамках реализации которого в области создана мультидисциплинарная команда, в которую вошли представители образования, здравоохранения, социальной защиты и труда.

Отмечается, что одним из ключевых направлений работы «Социального координатора» является медпомощь, уход на дому, содействие в трудоустройстве и получении образования, создание доступной среды для жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Обратиться за помощью смогут тяжелобольные дети и взрослые, граждане с инвалидностью, выпускники детских домов, ухаживающий за тяжелобольным человеком или человеком с инвалидностью, родитель (опекун) ребенка с инвалидностью, поддержка оказывается бесплатно в формате «одного окна», пояснили в пресс-службе.