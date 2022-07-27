Тбилиси, 26 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии считает незаконным задержание в Абхазии грузинской гражданки Кристине Такаландзе по подозрению в шпионаже. Об этом 26 июля заявляет пресс-служба СГБ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грузия

«По факту незаконного задержания Служба государственной безопасности немедленно активировала горячую линию и проинформировала Миссию наблюдателей ЕС и сопредседателей Женевских дискуссий», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ведётся работа по освобождению задержанной Такаландзе, используя имеющиеся механизмы. В СГБ не признают любые задержания абхазскими властями.

Напомним, в Службе государственной безопасности Абхазии 25 июля возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж» в отношении Такаландзе, проживающей в Гальском районе республики. По версии следователей, она собирала сведения государственной важности.