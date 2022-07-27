Астрахань, , 14:17 — REGNUM Вопрос расселения аварийного жилья в Астраханской области остаётся достаточно острым. Он стал одной темой обсуждения на встрече президента России Владимира Путина и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина 27 июля.

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Первая часть программы должна завершиться в регионе до конца 2022 года, заявил Бабушкин.

«Да, мы с Вами говорили, и в прошлый раз я Вам докладывал, что мы сегодня сформировали уже второй необходимый объём для переселения. Первую программу мы до конца года должны завершить. Рассчитываем завершить её не только выкупом готового жилья и предоставлением компенсаций, а ещё мы строим пять домов. До конца года мы их построим, программу эту должны выполнить до конца этого года. Я уверен, что мы её выполним», — сказал губернатор.