Вашингтон, , 14:17 — REGNUM Гигантский джекпот лотереи Mega Millions разросся до фантастической суммы в 1,02 миллиарда долларов после того, как в очередном розыгрыше вечером 26 июля никто не угадал все шесть номеров и не сорвал главный куш, сообщает Associated Press.

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Новый джекпот станет четвертым по величине лотерейным призом в стране.

C 15 апреля на протяжении 29 розыгрышей подряд никому так и не удалось угадать все шесть выигрышных номеров лотереи.

В случае выигрыша приз в размере 1,02 миллиарда долларов будет выплачиваться ежегодно определенными суммами в течение 30 лет. Большинство победителей выбирают наличные, но в таком случае сумма сильно сокращается и в следующем розыгрыше составит 602,5 миллиона долларов.

Шансы сорвать джекпот составляют 1 к 302,5 миллионам.

Лотерея Mega Millions проводится в 45 штатах США, в Вашингтоне и на американских Виргинских островах.

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