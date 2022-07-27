Москва, 27 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Рост числа случаев заражения коронавирусом связан с распространением новых подвариантов «Омикрона». Об этом журналистам заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«Как ранее прогнозировалось, фиксируется рост заболеваемости в связи с распространением новых, более трансмиссивных подвариантов штамма «Омикрон». Так, доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причём преобладает BA.5», — сказала Пшеничная.

По её словам, резкого роста заболеваемости COVID-19 наподобие того, что был зафиксирован в январе 2022 года при смене «Дельты» на «Омикрон», не ожидается.