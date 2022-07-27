* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 14:16 — REGNUM В последнее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили двух врачей за то, что они якобы оказывали медицинскую помощь членам Фронта национального сопротивления Афганистана в уезде Андараб афганской провинции Баглан. Об этом сообщает BBC. Ещё один врач находится под стражей. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также убили двух человек за якобы нападение на силы группировки и не дали захоронить их тела.

Врач Бригадиров Евгений. Фрагмент портрета

ВВС, по согласованию с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), направила репортёра в Андараб для получения подробного репортажа.

По данным телеканала, в своём доме был убит врач по имени Зайнуддин вместе с пятью его родственниками, в том числе малолетними детьми. Один из родственников врача утверждает, что он был убит по обвинению в оказании медицинской помощи» силам Фронта сопротивления.

«Как врач, он должен был лечить любого человека», — сказал он.

Кроме того, в феврале в уезде Дех Салах был убит ещё один врач, которого звали «Доктор Хуррами». Один из его родственников утверждает, что Хуррами ранее получал угрозы от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили его, чтобы он прекратил лечить людей, связанных с сопротивлением.

Местные жители рассказали ВВС, что третьего врача до сих пор удерживают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Асадулла Хашими, глава отдела информации и культуры провинции Баглан, отверг эти обвинения.

Но он признал, что в этом уезде был убит врач. Он объяснил произошедшее «личными мотивами».

В то же время BBC со ссылкой на местные источники сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в одном из кишлаков Андраба убили двух местных жителей, Абдул Хашима и Нуруллу, по обвинению в нападении на колонну группировки.

Родственник этих людей рассказал ВВС: »Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешил мужчинам участвовать в церемонии похорон Абдул Хашима. Только женщинам разрешили похоронить его (по исламским обычаям в похоронах участвуют только мужчины — прим. ИА REGNUM)».

Но глава отдела информации и культуры отверг обвинения в незаконных убийствах. Однако он добавил, что если кто-либо «окажет сопротивление правительственным силам» во время операции, его могут убить или арестовать.

Глава отдела информации и культуры сказал про Баглан: »Подобное происходит повсюду в мире».