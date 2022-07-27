Москва, 27 июля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Министерство обороны России запустило регулярную паромную линию в Донецкой Народной Республике по маршруту Ейск — Мариуполь, сообщили 27 июля в российском оборонном ведомстве.

Марина Каширская ИА REGNUM Паром

«В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота «Оборонлогистики» запущена регулярная паромная линия Ейск — Мариуполь», — сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что паромное сообщение будет использоваться для доставки грузов, необходимых для восстановления Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса.