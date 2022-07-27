Москва, 27 июля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Подварианты штамма коронавируса «Омикрон» сопоставимы по тяжести с ОРВИ, и в связи с этим резкий рост числа госпитализаций маловероятен. Об этом журналистам заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Новые подварианты «Омикрона» вызывают заболевание, течение которого по тяжести, в принципе, практически сопоставимо с тяжестью ОРВИ. Поэтому резкий рост числа госпитализаций маловероятен», — сказала Пшеничная.

Она напомнила, что даже рядовая ОРВИ у некоторых пациентов может закончиться осложнениями и пневмонией.