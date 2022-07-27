Калининград, , 14:12 — REGNUM Администрация Калининграда ищет подрядчика для благоустройства пляжа на озере Пелавское недалеко от Космодемьянского района. Соответствующее извещение размещено на сайте на портале госзакупок, в среду, 27 июля.

Пляж © ИА REGNUM

Согласно проекту, на пляже появится волейбольная площадка, спасательная вышка, детская площадка, деревянный настил с адаптированными механизмами для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, на обновлённом песчаном пляже оборудуют шезлонги и кабинки для переодевания. На территории будут предусмотрены биотуалеты и автопарковка.

Подрядчика выберут 5 августа 2022 года по итогам торгов. Работы планируется закончить в течение 90 дней после заключения контракта.