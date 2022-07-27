Астрахань, 27 июля 2022, 14:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин 27 июля встретился с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщила пресс-служба Кремля. Глава Астраханской области доложил президенту о развитии региона, в том числе в области сельхозпроизводства и строительной сфере.
Объёмы строительства по отношению к 2021 году выросли на 40%, регион по темпам роста строительства занял шестое место в стране.
Объём вложений в сельхозпроизводство в денежном выражении за год составил 63,6 миллиарда рублей.
Также астраханский губернатор обсудил с Путиным проблему опустынивания сельхозземель. Эта проблема характерна не только для Астраханской области, но и для Волгоградской области, Калмыкии и Дагестана. Для решения этой проблемы создан центр в Волгограде.