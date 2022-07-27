Астрахань, 27 июля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 июля встретился с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, сообщила пресс-служба Кремля. Глава Астраханской области доложил президенту о развитии региона, в том числе в области сельхозпроизводства и строительной сфере.

kremlin.ru Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

Объёмы строительства по отношению к 2021 году выросли на 40%, регион по темпам роста строительства занял шестое место в стране.

Объём вложений в сельхозпроизводство в денежном выражении за год составил 63,6 миллиарда рублей.

«Инвесторы вкладываются в традиционное выращивание плодоовощной продукции. Мы собираем два урожая картофеля, выращиваем томаты, инвесторы вкладываются в последующую переработку.

Сегодня возрождаем рисоводство, сельхозтоваропроизводители вкладываются в восстановление чеков и мелиоративных систем, которые ранее были утрачены. По-прежнему занимаем первое место в стране по сбору плодоовощной продукции, выращенной в открытом грунте. Это нам позволяет удерживать почётное звание «всероссийского огорода», — сообщил Бабушкин.

Также астраханский губернатор обсудил с Путиным проблему опустынивания сельхозземель. Эта проблема характерна не только для Астраханской области, но и для Волгоградской области, Калмыкии и Дагестана. Для решения этой проблемы создан центр в Волгограде.