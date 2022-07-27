Москва, 27 июля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Астраханская область продвинулась в сфере строительства и на сегодня занимает в соответствующем рейтинге шестое место в России. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Astrobl.ru Игорь Бабушкин

«У нас растёт стройка: мы по отношению к прошлому году выросли на 40%, действительно, по стройке мы очень хорошо продвинулись. По темпам роста строительства мы занимаем шестое место в стране — для нас это очень хороший показатель», — сказал Бабушкин.

Также, по его словам, на сегодняшний день объём вложений в денежном выражении в сельхозпроизводство за год составляет 63,6 миллиарда рублей: «Инвесторы вкладываются в традиционное выращивание плодоовощной продукции. Мы собираем два урожая картофеля, выращиваем томаты, инвесторы вкладываются в последующую переработку. Сегодня возрождаем рисоводство, сельхозтоваропроизводители вкладываются в восстановление чеков и мелиоративных систем, которые ранее были утрачены».

Губернатор напомнил, что регион занимает первое место в стране по сбору плодоовощной продукции, выращенной в открытом грунте.

Российский лидер, в свою очередь, обратил внимание на опустынивание земель в регионе.

Бабушкин в ответ признал наличие такой проблемы и отметил, что она носит «очень глобальный характер»: «Сегодня Правительство уже принимает решение: создан центр в Волгограде. Эта проблема характерна для Астраханской области, для наших соседей — Волгоградской области, Республики Калмыкия, Республики Дагестан. Сегодня необходимо переходить к научно-техническим и фитомелиоративным решениям этой проблемы».