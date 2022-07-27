Кострома, 27 июля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. По территории Костромской области продолжает распространяться африканская чума свиней. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

http://vet.adm44.ru Кабан, умерший от африканской чумы

За два дня количество очагов распространения вируса увеличилось с 7 до 13. Из них 6 заражённых свиней обнаружили в подсобных хозяйствах, 7 — среди диких кабанов. На сегодняшний день специалисты уничтожили 44 животных, всего изъятию и умерщвлению подлежит 229 домашних свиней. Случаи фиксировались на территориях восьми районов — Галичского, Костромского, Красносельского, Макарьевского, Судиславского, Нерехтского, Парфеньевского муниципального округа, в Мантурово.

Администрация области отмечает, что ситуация осложняется не отстроенной работой на местах и поведением владельцев животных. Так, выяснилось что департамент АПК не обладает полной информацией по количеству животных, содержащихся в личных хозяйствах, а испуганные владельцы выбрасывают умерших животных в лес и водоемы.

«Все прежние ситуации по выявлению очагов АЧС носили достаточно локальный характер. Характеризовались, как правило, появлением на приграничных с Ярославской областью территориях. В этот раз мы имеем совершенно другую ситуацию. Кроме того, в прежнее время мы не выявляли падеж дикого кабана, сегодня он фиксируется», — сказал губернатор региона Сергей Ситников.

Чума свиней угрожает крупнейшему свинокомплексу области — АО «Шувалово». Он располагается в Костромском районе и содержит 30 тысяч свиней. Власти считают, что на предприятии необходимо ввести вахтовый режим и дезинфекцию транспорта.

На сегодняшний день ограничения действуют на территории 12 районов — Макарьевского, Нейского, Костромского, Красносельского, Межевского, Кологривского, Парфеньевского, Галичского, Антроповского и Нерехтского, Судиславского, Парфеньевского. В них запрещены ввоз и вывоз свиней, продажа мяса, выгул животных, заготовка кормов.

По мнению местных ветеринаров, вирус мог прийти в область с заражённым кормом или дикими кабанами. Утвердить одну из версий предстоит сотрудникам Московского центра ветеринарии, которые прибудут в регион в ближайшие дни.