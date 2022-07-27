* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 27 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Жизнь женщин и девочек в Афганистане разрушена из-за подавления их прав талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в новом отчёте международной организации Amnesty International, сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В документе отмечается, что с тех пор, как к власти в Афганистане пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), женщины потеряли право на работу, учёбу и поездки, а также участились случаи браков по принуждению и детских браков.

В новом отчёте, который был опубликован 27 июля, под названием «Медленная смерть: женщины и девочки под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», Amnesty International заявляет, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили систему защиты и поддержки женщин, спасающихся от семейного насилия, а женщин и девочек за участие в протестах против «дискриминационных законов» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задерживали, пытали, похищали и угрожали им.

«Менее чем через год после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане, их драконовская политика лишила миллионы женщин и девочек права на безопасную, свободную и продуктивную жизнь», — заявила генеральный директор Amnesty International Агнес Калламар.

В отчёте говорится, что политика и законы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин представляют собой систему угнетения и дискриминации во всех сферах жизни.

Пытки участниц протестов

Amnesty International сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в своих центрах содержания под стражей пытали женщин, которые участвовали в протестах против дискриминационных законов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Одна из женщин, арестованных в этом году и несколько дней находившихся под стражей, рассказала Amnesty International: «[Талибские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) охранники] приходили в мою камеру и показывали фотографии моей семьи. Они повторяли: «Мы можем убить их всех, а ты ничего не можешь сделать… не плачь, не устраивай сцен».

Ещё одна женщина рассказывает о пытках, которым её подвергали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ): »Они [талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] били нас по груди и между ног. Они сделали это, чтобы мы не смогли показать следы побоев. Солдат, который шёл рядом со мной, ударил меня в грудь и сказал: «Я могу убить тебя прямо сейчас, и никто ничего не скажет».

Она добавляет, что женщины подвергаются физическому и психологическому воздействию.

Amnesty International заявляет, что задержанные участницы протестов не имели надлежащего доступа к еде, воде, средствам гигиены и медицинскому обслуживанию. Организация сообщила, что в обмен на освобождение талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли с женщин обязательство, согласно которому они и члены их семей не будут участвовать в протестах и рассказывать о пребывании в тюрьме.

Источники Amnesty International в центрах содержания под стражей говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё чаще арестовывают и заключают под стражу женщин и девочек за незначительные нарушения дискриминационной политики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), например, закона о запрете нахождения в общественных местах без махрама. Согласно этим источникам, некоторых также арестовывают за «поведение, свидетельствующее о моральном разложении».

Один из сотрудников тюрьмы поясняет: »Иногда приводят юношей и девушек, задержанных в кафе… (или) если видят женщину без махрама, арестовывают её… Раньше таких случаев не было… но теперь число подобных арестов увеличивается с каждым днём».

Студентка университета рассказал Amnesty International, что ей угрожали и избивали после ареста в связи с ограничениями, связанными с махрамом.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали меня током. Они назвали меня распутной женщиной… «Я убью тебя, и никто не найдет твоего тела», — сказал один их них», — добавила она.

Участившиеся случаи браков по принуждению

Amnesty International сообщает, что число ранних и принудительных браков в Афганистане при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) растёт. Организация считает главными факторами этого роста экономический и гуманитарный кризис и добавляет, что отсутствие у женщин возможностей получения образования и работы привело к увеличению числа случаев брака по принуждению.

По данным организации, в некоторых случаях семьи принуждают своих дочерей выходить замуж за талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также насильно выдают замуж женщин и девочек.

Хуршид — псевдоним 35-летней жительницы одной из центральных провинций Афганистана. Она рассказала Amnesty International, что безденежье вынудило её выдать свою 13-летнюю дочь замуж за 30-летнего соседа в сентябре 2021 года. Она получила 60 000 афгани, и говорит, что почувствовал облегчение после замужества дочери.

«[Моя дочь] больше не будет голодать», — добавила она.

Хуршид сказала, что она также рассматривает возможность отдать замуж свою другую, десятилетнюю дочь, но не очень хочет этого делать, так как надеется, что эта девочка сможет обеспечить семью в будущем.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Я хотела, чтобы она училасчь дальше, — объяснила женщина. — Она умеет читать, писать, говорить по-английски и может зарабатывать деньги… Надеюсь, эта девочка достигнет чего-либо и будет содержать семью. Конечно, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не откроют школы, мне придётся выдать её замуж».

Международное сообщество должно оказать давление на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Amnesty International заявляет, что удушающие репрессии против женщин Афганистана усиливаются день ото дня. Организация призывает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществить коренные изменения в своей политике и действиях по защите прав женщин и девочек.

Amnesty International также призывает международное сообщество срочно потребовать от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдения прав женщин и девочек. Правозащитники добавляют, что правительства и международные организации, включая все государства — члены ООН, прежде всего члены Совета Безопасности, должны немедленно разработать и реализовать жёсткую и скоординированную стратегию и оказать давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы они провели реформы.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеренно лишает миллионы женщин и девочек прав и подвергает их систематической дискриминации, — заявила Агнес Калламар. — Если международное сообщество не будет действовать, женщины и девочки в Афганистане будут предоставлены сами себе, что повсеместно подорвёт права человека».