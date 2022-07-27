Симферополь, , 14:08 — REGNUM Долги за услугу по вывозу мусора в Республике Крым достигли 598 млн рублей, основная доля приходится на задолженность физических лиц. Об этом сообщила журналистам директор ГУП РК «Крымэкоресурсы» Жанна Дикая.

Долг Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом, отметила она, в Крыму самый низкий тариф на вывоз мусора среди регионов Южного федерального округа.

«Задолженность составляет 598 млн рублей. 87% от этой суммы составляют долги физических лиц», — приводит слова Дикой «Крым 24».

Отметим, что с 1 июля 2022 года тариф на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для жителей Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов составляет 42,14 рублей за одного человека в месяц.

Для жителей городских округов Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак и Феодосия размер платы составляет 52,68 рублей за одного человека в месяц.