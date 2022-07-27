Симферополь, 27 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Долги за услугу по вывозу мусора в Республике Крым достигли 598 млн рублей, основная доля приходится на задолженность физических лиц. Об этом сообщила журналистам директор ГУП РК «Крымэкоресурсы» Жанна Дикая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

При этом, отметила она, в Крыму самый низкий тариф на вывоз мусора среди регионов Южного федерального округа.

«Задолженность составляет 598 млн рублей. 87% от этой суммы составляют долги физических лиц», — приводит слова Дикой «Крым 24».

Отметим, что с 1 июля 2022 года тариф на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для жителей Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского и Черноморского районов составляет 42,14 рублей за одного человека в месяц.

Для жителей городских округов Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак и Феодосия размер платы составляет 52,68 рублей за одного человека в месяц.