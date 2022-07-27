Курган, , 14:06 — REGNUM В Курганской области за сутки на 27 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали одного человека, по выздоровлению выписали 47. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено на 27 июля 24 заражённых коронавирусом курганцев, на четыре человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 27 июля выявлено 105 535 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 103 801 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).

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