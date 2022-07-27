Курган, 27 июля 2022, 14:06 — REGNUM В Курганской области за сутки на 27 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали одного человека, по выздоровлению выписали 47. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено на 27 июля 24 заражённых коронавирусом курганцев, на четыре человека больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 27 июля выявлено 105 535 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 103 801 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).
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