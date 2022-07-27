Петропавловск-Камчатский, 27 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. На Камчатке в план приватизации включат «Камчатскгражданпроект» и ветряные электростанции, которые находятся в Усть-Камчатском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Правительство Камчатского края

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«Принятие проекта постановления позволит осуществить реализацию положений Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и ФЗ «О защите конкуренции» в части запрета на осуществление деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках. Напомню, что государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до дня вступления в силу Федерального закона № 485-ФЗ, и осуществляющие деятельность на товарных рынках в Российской Федерации, находящихся в условиях конкуренции, за исключением ряда случаев, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года», — пояснил министр имущественных и земельных отношений Камчатки Иван Мищенко.

«Камчатскгражданпроект» будет преобразован в акционерное общество со 100% государственным участием. Ветряные электростанции будут приватизированы посредством внесения в уставный капитал АО «Каминжиниринг».

Процесс приватизации этих гособъектов не принесёт доходов бюджету региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке развивается транспортный хаб мирового уровня, который станет восточными воротами стратегического транспортного коридора Северного морского пути, об этом на выездной сессии Восточного экономического форума в Петропавловске-Камчатском заявил губернатор края Владимир Солодов.