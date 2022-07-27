Москва, 27 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Поколение 6G — это следующий этап развития мобильного интернета, который разрабатывается по всему миру. Китай заявлял о старте подобных разработок еще в 2018 году, а в целом ожидается, что по миру новый стандарт будет внедрен к 2028–2030 гг. Поэтому для России аналогичный шаг вполне логичен, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице- президент по стратегии и развитию КРОС Кирилл Лубнин.

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«Как именно российский проект будет реализован, пока непонятно, он требует глубокой проработки как на технологическом уровне, так и на юридическом.

Помимо этого возникает вопрос инвестиций: постоянные маркетинговые и ценовые войны между операторами заставляет их идти на демпинг, что в том числе увеличивает сроки окупаемости оборудования предыдущих поколений.

Глобально мы понимаем, что внедрение нового стандарта мобильной связи приведет к очередной революции коммуникационного рынка, а значит и форматов потребления, как это случалось и ранее.

Новые стандарты означают увеличение скорости и объема обмена данных между пользователями, а это значит, что будут появляться новые форматы взаимодействия и дополнительные стимулы для роста и развития метавселенных.

Можно с уверенностью говорить, что переход на стандарты 6G позволит реализовывать практически бесшовное сращивание онлайн и офлайн форматов, что даст совершенно новый пользовательский опыт — к тому же, к моменту внедрения технологии AR и VR станут, скорее всего, массово доступными.

Кроме того, стандарт 6G еще больше может способствовать переходу в web 3.0, который сейчас только обсуждается: обмен данными между распределенными центрами — пользователями - значительно облегчится», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) совместно работают над созданием оборудования для связи шестого поколения 6G.

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