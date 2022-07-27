Тбилиси, 27 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Крупнейший в Грузии бизнесмен и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили запустил в стране «антиамериканскую кампанию». Об этом заявил журналиста депутат грузинского парламента от партии «Стратегия Строителя» Паата Манджгаладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

Политик прокомментировал обнародованное 27 июля письмо Иванишвили. Бизнесмен похвалил власть в стране за срыв планов втянуть Грузию в конфликт с Россией и заявил, что отказ швейцарского банка выдать полагающиеся ему деньги связан с ситуацией в Грузии. Он также частично подтвердил заявления о попытке давления со стороны Вашингтона, сообщив, что марте встречался с послом США в Тбилиси Келли Дегнан по её инициативе.

«Иванишвили ясно заявил, что запад не гарант нашей независимости и свободы, а навязывает Грузии войну и хочет ее уничтожения, — сказал Манджгаладзе. — Выступлением Бидзины начался проект белоруссизации Грузии».

По мнению депутата, Иванишвили старается лишить Грузию западного покровительства. Без него страна якобы станет «лёгкой добычей» для РФ.

Напомним, одним из 12 условий для присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС, по рекомендации Еврокомиссии, является «деолигархизация» страны. В оппозиции «олигархом» называют Иванишвили, несмотря на то, что он в январе 2021 года покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики «навсегда».