Чебоксары, , 14:00 — REGNUM В Канашском районе Чувашии будет построена новая поликлиника в селе Шихазаны. На данные цели предусмотрено свыше 543,68 млн рублей, большая часть средств поступит из федерального бюджета. Соответствующая информация о заключении государственного контракта размещена на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Государственный контракт заключён между КУ «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии и обществом «Консорциум строительных компаний» (Татария). Предметом контракта является строительство нового здания поликлиники Канашской центральной районной больницы. Поликлиника появится в селе Шихазаны Канашского района.

Цена контракта составляет543 686 000 рублей, в том числе из федерального бюджета в 2022 году будет направлено210 156 908 рублей, в 2023 году — 218 172 191 рубль, в 2024 году –103 109 815 рублей. Также выделяются средства из республиканского бюджета Чувашии.

Как следует из документа, поликлинику должны построить к 30 ноября 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заключён государственный контракт, предусматривающий разработку проектной документации для строительства нового больничного комплекса БУ «Республиканская клиническая больница». Цена контракта превышает 233,255 млн рублей, источник финансирования — федеральный и республиканский бюджеты.

Подробнее: Проект нового больничного комплекса в Чувашии разработают за 233 млн рублей