Донецк, , 14:00 — REGNUM Вооружённые украинские формирования дважды в течение пяти минут два раза обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 27 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрелы Кировского района Донецка были зафиксированы в 13:25 (совпадает с мск) и в 13:30, и во время них по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм и две ракеты из реактивных систем залпового огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что постоянные обстрелы украинской армией Антоновского моста в регионе не лишат местных жителей продовольствия.