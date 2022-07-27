Омск, , 13:58 — REGNUM ГУ МВД РФ по Омской области 27 июля известило о начале новой поисковой операции по факту пропажи ребёнка. Речь идёт о 13-летнем Илье Туманове. О его пропаже из дома в деревне Нахимовка правоохранителей известила мать ребёнка.

Илья Туманов пропал из дома в деревне Нахимовка МВД

По её словам, мальчик около 07:00 местного времени самовольно вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В поисковых мероприятиях задействовано более 40 человек, в том числе сотрудники полиции, Росгвардии, пожарной части, неравнодушные местные жители, привлечены поисковые отряды.

Как сообщало ИА REGNUM, объявленный 27 июля в розыск 11-летний житель Омска утонул, к поиску тела мальчика привлечены водолазы.

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