Власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд в страну
Вильнюс, 27 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Литва запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, передает 27 июля портал Delfi.
Официальное интернет-представительство президента России
Патриарх Кирилл
«По предложению министерства иностранных дел патриарх Русской православной церкви включён в список нежелательных лиц ещё 23 июня, сообщило министерство внутренних дел», — говорится в сообщении.
Ранее ИА REGNUM сообщало о введении властями Канады санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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