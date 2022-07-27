Вильнюс, 27 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Литва запретила въезд в страну патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, передает 27 июля портал Delfi.

Официальное интернет-представительство президента России Патриарх Кирилл

«По предложению министерства иностранных дел патриарх Русской православной церкви включён в список нежелательных лиц ещё 23 июня, сообщило министерство внутренних дел», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении властями Канады санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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