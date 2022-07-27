Томск, 27 июля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. 17 заболевших госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 133 254.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 646 пациентов, в том числе 34 за сутки. Жертвами коронавируса стали 867 человек.