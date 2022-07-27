Суражский район, Брянская область, 27 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Усадьбу графа Петра Завадовского начали консервировать в селе Ляличи Суражского района Брянкой области, сообщает 27 июля пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Брянской области Консервация усадьбы Завадовского

На объекте культурного наследия федерального значения подрядчик удалил растительность с конструкций, рабочие вычищают трещины в кирпичной кладке, начаты кровельные работы. После консервации памятника начнутся полномасштабные научно-исследовательских и реставрационные работы.

Проектная документация на проведение работ по консервации усадьбы разработана по заказу Министерства культуры РФ.

Усадьба построена в конце XVIII века для фаворита Екатерины II Петра Завадовского придворным архитектором Джакомо Кваренги.