Под Брянском консервируют усадьбу-памятник
Суражский район, Брянская область, 27 июля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Усадьбу графа Петра Завадовского начали консервировать в селе Ляличи Суражского района Брянкой области, сообщает 27 июля пресс-служба правительства региона.
Пресс-служба правительства Брянской области
Консервация усадьбы Завадовского
На объекте культурного наследия федерального значения подрядчик удалил растительность с конструкций, рабочие вычищают трещины в кирпичной кладке, начаты кровельные работы. После консервации памятника начнутся полномасштабные научно-исследовательских и реставрационные работы.
Проектная документация на проведение работ по консервации усадьбы разработана по заказу Министерства культуры РФ.
Усадьба построена в конце XVIII века для фаворита Екатерины II Петра Завадовского придворным архитектором Джакомо Кваренги.