Кито, 27 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Движение коренных народов и правительство Эквадора возобновляют переговоры по топливу — спорному вопросу, по которому до сих пор существуют разногласия в диалоге, начавшемся после 18 дней протестов. Об этом пишет Prensa Latina.

Skratos1983 Эквадор

Организация коренных народов представила исполнительной власти свои предложения по решению этого вопроса.

Восемь пунктов касаются, в частности, льгот для мелких фермеров, общественного транспорта, мототакси и борьбы с контрабандой.