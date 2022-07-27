Фокино, Приморский край, , 13:55 — REGNUM В Зато Фокино 27 июля в болотистой местности в районе острова Путятин обнаружены останки мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Организована доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Приморью.

Владимир Менк. «Утро на болоте». 1880 г

Читайте также: Тело пропавшего в Омске мальчика ищут в водоеме

Удалось установить личность погибшего — им оказался 42-летний местный житель, который в начале июля ушел из дома и не вернулся.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, объявленный 27 июля в розыск 11-летний житель Омска утонул, к поиску тела мальчика привлечены водолазы.