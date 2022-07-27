Самара, 27 июля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с участниками чемпионата Вооруженных сил России по парашютному спорту, который проходит с 25 по 30 июля в Самаре. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парашютные прыжки

Сообщается, что в соревнованиях принимают участие свыше 120 сильнейших спортсменов-военнослужащих из всех округов.

«Я очень рад, что у нас проходят соревнования Вооруженных сил по парашютному спорту. Здесь лучшие из лучших. Вы сами являетесь стимулом не только для военнослужащих повышать свое мастерство, но и для многих ребят и девчат, которые смотрят на вас, равняются на вас, и хотят быть похожими на вас. Ваш пример совершенно точно сподвигает многих юных граждан страны к занятиям военно-прикладными видами, а значит, быть настоящими патриотами и защитниками Родины», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Отмечается, что по результатам третьего дня соревнований лидирует команда Центрального спортивного клуба Армии.

Глава региона также рассмотрел с начальником самарского филиала ФАУ МО РФ ЦСКА Романом Махониным вопросы развития парашютного спорта в Самарской области и работу спортивной школы самарского филиала ЦСКА, в которой ведется подготовка по десяти видам спорта. В этом учреждении готовят спортивный резерв для армейских парашютных команд, пояснили в пресс-службе.

«Очень важное направление, которое обязательно надо развивать», — заявил самарский губернатор.