Москва, , 13:55 — REGNUM Западные журналисты берегут здоровья, обходя вниманием глава дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Об этом сообщила 27 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

Он прокомментировала в личном телеграм-канале жалобу Борреля на то, что западная пресса обошла вниманием его турне по Африке, в то время как поездка главы МИД России Сергея Лаврова пользуется повышенным интересом.

По словам Захаровой, журналисты Запада берегут ментальное здоровье, предпочитая Лаврова.

«Мы то, что мы едим, в том числе информационно. Вон ведущая предвыборных дебатов в Британии упала в обморок после очередного абсурдного заявления Лиз Трасс. Слушать глупости небезопасно. А цитировать их — тем более», — написала представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель призвал усилить противодействие информации из России.