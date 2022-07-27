Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM Проезд по Западной скоростной магистрали (ЗСД) Санкт-Петербурга станет бесплатным на время дневного разведения мостов из-за генеральной репетиции и парада в День Военно-морского флота (ВМФ), сообщили 27 июля в пресс-службе ЗСД.

ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 28 июля из-за генеральной репетиции, а 31 июля из-за главного парада ВМФ в центре Петербурга будут разведены четыре моста — Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Поэтому в эти дни с 10:00 до 14:00 мск будет организован бесплатный проезд автотранспорта по ЗСД на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении.

«Прочие поездки, в том числе транзитные, включающие участок от развязки с набережной реки Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект (и в обратном направлении), тарифицируются в обычном режиме согласно действующим тарифам», — предупредили в пресс-службе.

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