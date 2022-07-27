Салехард, 27 июля 2022, 13:54 — REGNUM На Ямале за сутки на 27 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, по выздоровлении выписали 16. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлен на 27 июля 21 заражённый коронавирусом ямалец, на шесть человек меньше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии на Ямале на 27 июля выявлено 137 658 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 275 человек, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).
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