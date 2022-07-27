Салехард, 27 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. На Ямале за сутки на 27 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, по выздоровлении выписали 16. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Всего за сутки выявлен на 27 июля 21 заражённый коронавирусом ямалец, на шесть человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 27 июля выявлено 137 658 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 275 человек, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).