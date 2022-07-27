Пекин, 27 июля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Представители Китая и Кубы подписали сегодня меморандум, направленный на активизацию сотрудничества в области развития взаимного туризма. Об этом пишет Prensa Latina.

ИА REGNUM Куба

Текст был подписан послом Кубы Карлосом Мигелем Перейрой и Чэнь Сяобином, соучредителем и исполнительным директором туристической группы Caissa, которая считается одним из гигантов в индустрии туризма.

По словам дипломата, в рамках соглашения стороны будут работать над «продвижением и организацией поездок путешественников на остров и в Китай на различных условиях».