Пекин, 27 июля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Аналитическая компания S& P Global Ratings прогнозирует, что продажи недвижимости в Китае в 2022 году упадут больше, чем во время финансового кризиса 2008 года, сообщает 27 июля CNBC.

(сс) JustineLuckycat Пекин

За этот год продажи недвижимости в стране, вероятно, сократятся примерно на 30%, заявили аналитики S& P, ссылаясь на данные о том, что всё больше китайских покупателей жилья приостанавливают выплаты по ипотеке.

Такое падение будет сильнее, чем в 2008 году, когда продажи снизились примерно на 20%, объяснила директор S& P Global Ratings Эстер Лю в интервью CNBC.

С конца июня, по неофициальным данным, в Китае стремительно растет число тех покупателей жилья, которые отказываются выплачивать ипотечные кредиты, пока застройщики не закончат строительство домов.

Большинство недвижимости в Китае продается до завершения строительства, что является важным источником денежных средств для строительных компаний. В последние два года компании испытывали трудности с получением финансирования, поскольку Пекин ужесточил условия для застройщиков.

И в настоящее время ипотечная задолженность подрывает уверенность рынка, отодвигая восстановление китайского сектора недвижимости на 2023 год, сказала Лю.

По ее словам, по мере падения продаж недвижимости финансовые трудности ожидают всё большее число застройщиков, и это может распространиться на более широкий круг компаний, «если ситуацию не удастся сдержать». Также существует вероятность социальных волнений, если покупатели жилья не получат квартиры, за которые они заплатили.

«Если произойдет резкое снижение цен на жилье, это может угрожать финансовой стабильности, — говорится в отчете S& P. — Правительство считает это достаточно важным для того, чтобы быстро развернуть фонды помощи».

«На наш взгляд, продолжающийся стресс в секторе недвижимости в сочетании с неопределенностью, связанной с ковидными мерами, указывает на более сумрачные перспективы для Китая», — считает специалист по кредитным стратегиям Кеннет Хо.