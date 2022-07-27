Берлин, 27 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Прекращение поставок российского газа в Германию может негативно сказаться на производстве бумажной продукции, в том числе туалетной бумаги. Об этом заявил председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.

Туалетная бумага

По его словам, производство бумажной продукции требует большого количества электроэнергии, так как бумагу надо «тщательно высушить».

«Для бумажного производства нужны вода, электроэнергия, тепло и персонал», — сказал он в интервью газете Die Zeit.

В связи с этим Шаллер заключил, что снижение поставок газа из России может привести к сокращению производства бумаги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза должны быть готовы к полному прекращению поставок газа из России.

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