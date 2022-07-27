Петропавловск-Камчатский, 27 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Часть инфраструктурного бюджета кредита Камчатка направит на реконструкцию котельной №20 в Елизове. Планируется перевести её на экологическое топливо и увеличить мощность, что позволит развивать жилищное строительство в городе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Правительство Камчатского края

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В ходе модернизации котельную переведут на добываемый на Камчатке природный газ.

«Сейчас мощность составляет 4,2 гигакалории по отоплению и 1,6 гигакалорий на горячее водоснабжение, после реконструкции мощность увеличится до 15,3 гигакалорий, что позволит развивать жилищное строительство и подключать построенные объекты к сетям отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, модернизация котельной позволит подогревать горячую воду в автоматическом режиме», — пояснил заместитель председателя правительства края Сергей Миронов.

Полностью завершить все работы на котельной планируют в 2023 году.

Также на средства инфраструктурного кредита на Камчатке реконструируют дорогу от Раздольного до Пиначева, модернизируют канализационную насосную станцию в районе Мехзавода в Петропавловске-Камчатском.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка направит заявку на финансирование строительства объектов инфраструктуры, необходимых для создания комплекса регазификации. Энергетическая безопасность края обсуждалась на встрече губернатора региона Владимира Солодова с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.